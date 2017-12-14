桃園千億不動產未辦繼承 八德305億搶第一

市長鄭文燦了解單位如何協助民眾繼承不動產的方式。（記者謝武雄攝）

2017-12-14 11:06

［記者謝武雄／桃園報導］市府統計，截至10月底止，全市尚未辦理繼承登記土地有6萬8837筆、房屋1541棟，面積達1265公頃，相當於2.5個青埔高鐵特定區，公告現值更高達977億元，市府地政局今天舉行「守護祖產，全面出擊」記者會，市長鄭文燦說，15年未辦繼承，土地、房屋將由國有財產局拍賣，對民眾權益影響很大，市府將結合地政、民政、國稅等單位，於20日起於13區展開聯合宣導。

鄭文燦說，為了協助民眾辦理不動產繼承，市府主動整合地政、國稅、戶政及桃園市三大地政士公會的協助，從20日起輪流到各區舉辦說明會，提供民眾有關繼承登記申辦規定、專人諮詢等服務，給予繼承人面對面的服務。

鄭文燦表示，繼承登記巡迴宣導列車活動，自月20日起至明年1月23日於本市13行政區分區辦理，首站於20日上午10時於平鎮區婦幼活動中心辦理，其他場次活動時間可至地政局官網站查詢。

值得一提的是，未繼承不動產價值最高的是八德305億元、其次是蘆竹125億元、大園84億元、龜山74億元，平鎮72億元，地價較高的中壢、桃園只有56、57億元；地籍科長陳純彰說，這是因為中壢、桃園土地價值一直很高，子孫繼承比較踴躍，反觀八德，以往土地不值錢被晾在一邊，如今土地都漲起來才有這種狀況。