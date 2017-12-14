除「髒」化臭名 小鎮環境清潔5連霸

2017-12-14 10:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕美化彰化從掃除「髒」化臭名做起！彰化縣環保局今天公布26鄉鎮市全年度環境清潔考核評比結果，獲行政院支持推動「鹿港國家歷史風景區」計畫的小鎮古城鹿港鎮，連續5年奪冠，獲得24萬元獎金，埤頭鄉公所和彰化市公所分居亞軍和季軍，最佳進步獎由芬園鄉公所、和美鎮公所、花壇鄉公所摘下。

環保局長江培根表示，今年度實施環境清潔考核，重點範圍為26鄉鎮市公所推薦及隨機選中的村里，環保局考核小組定期考核評鑑，平常還會「突擊檢查」，無預警地探訪定點檢查，查察社區里鄰對道路、水溝、空地和空屋管理維護狀況，以及髒亂點清理改造，還有公廁維護管理、菸蒂及狗便清理、違規廣告清除等。

廢棄物管理科長王素梅指出，社區環境整齊維護相當不易，要靠居民力量動起來，尤其要拆除大街小巷電線桿或公共牆面，被包通水電廣告、售屋廣告貼得像貼膏藥，東貼西貼，撕下還會留下痕跡，要把這麼微小的地方做到完美，除了社區環保志工隊幫忙整理清掃之外，民眾發揮自制力，維護街景市容美觀更重要。

為了成為鹿港國家歷史風景區，鹿港鎮公所致力於環境衛生改善，每月發起1次自主性整潔日活動，邀集村民清理巷道和公共區域的髒亂點，同時結合社區發展協會志工，協助清理水溝、髒亂點、空地和公廁認養，民眾、社區和公部門都動起來，讓鹿港鎮恢復整齊的市容和清潔的街道，遊客留下好印象，居民出門走在乾淨的馬路上，心情愉悅，生活品質提升。

縣長魏明谷擬於本月26日在縣府擴大主管會報，頒獎給今年得獎的鄉鎮市公所，希望由鼓勵化為實質的行動力，每個鄉鎮市互相效法和交流，讓彰化不再與「臭」和「髒」為伍。