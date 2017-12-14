玉山降薄雪 北峰白了頭

玉山清晨降雪，積雪0.5公分，北峰山頂覆上薄薄白雪，在陽光照射下更顯雪白。（中央氣象局提供）

2017-12-14 09:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕受東北季風影響，玉山凌晨持續低溫，中央氣象局北峰氣象站於4點觀測到降雪，一路下到4點50分，積雪0.5公分，整個山區覆上薄薄積雪，在陽光照射下更顯雪白漂亮。

玉山清晨降雪，積雪0.5公分，北峰山頂覆上薄薄白雪。（中央氣象局提供）

玉山國家公園管理處表示，目前玉山雪線約在海拔3700公尺，由於山區凌晨氣溫都在0度至-1度徘徊，之前的積雪消融後會結成冰，導致步道濕滑，山友應特別注意。

玉山清晨降雪，積雪0.5公分，北峰山頂覆上薄薄白雪，景象相當美麗。（中央氣象局提供）

玉山國家公園管理處指出，尤其在主峰線攻頂前的400公尺路段，更因碎石坡路況不佳，很容易因地面結冰發生危險，現都要求排雲山莊人員勸阻山友不要貿然攻頂，以維登山安全。

玉山清晨降雪，積雪0.5公分，北峰山頂覆上薄薄白雪，景象相當美麗。（中央氣象局提供）

玉山清晨降雪，積雪0.5公分，北峰山頂覆上薄薄白雪，景象相當美麗。（中央氣象局提供）

玉山清晨降雪，積雪0.5公分，北峰山頂覆上薄薄白雪，景象相當美麗。（中央氣象局提供）

玉山持續低溫，在排雲山莊以上仍可見山區有積雪與結冰情況。（玉管處提供）