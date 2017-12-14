週六開始迎接冷冽低溫！吳德榮：下週可能再有颱風生成

2017-12-14 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風持續影響，各地清晨仍偏冷、偏涼，低溫約16至19度。氣象專家吳德榮指出，週六（16）天氣將出現轉變，屆時氣溫明顯下降。此外，今年第26號颱風「啟德」在稍早生成，吳德榮表示，侵台機率極低。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」寫道，明日天氣好轉、各地白天溫暖舒適，僅東北部、東部有零星降雨機率。但週六上午起天氣轉變，北部、東北部轉為有雨，氣溫明顯下降、愈晚愈冷。

週日（17日）到下週一（18日），上半天冷空氣籠罩，各地氣溫仍偏低；下週一（18）下半天至週二（19日）上半，天冷空氣略為減弱，但回溫有限，仍屬偏冷；下週二下半天至下週三（20日），將會有第二波冷空氣補充南下。吳德榮說，第一股冷空氣可能達冷氣團強度，第二股則需要再觀察，提醒民眾自週六起都要添加衣物、注意保暖。

今天上午增強為今年第26號颱風「啟德」（Kai-tak，機場名，香港提供），吳德榮引用各國模擬指出，颱風將穿越菲律賓進入南海，直接侵台的機率極低。

吳德榮還提到，下週可能還有一個颱風可能生成，與啟德一樣都將通過菲律賓進入南海，因此不會有颱風在台灣東側北上，增強北風及冷空氣的南下的情形，但可能會常使冷空氣分股南下，拉長影響時間。