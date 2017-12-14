夫婦貪20元購物金自寄自取 物流士譏：台灣最美風景

最近桃園有一對夫妻疑似特意鑽漏洞，利用「前站寄件、後站取件」的手法，賺取購物平台的購物金。（圖擷取自爆料公社）

2017-12-14 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕某家購物平台最近為刺激買氣，推出購物免運費、超商取件送20元購物金的活動。桃園一名物流士表示，最近有一對夫妻疑似特意鑽漏洞，利用「前站寄件、後站取件」的手法，賺取購物平台的購物金，導致工作人員要至少晚1小時下班。

桃園中壢市一名陳姓物流士在臉書社團《爆料公社》上PO文指出，一對夫妻每天在浪費資源，每天在中壢「前站寄件、後站取件」，這樣的行為讓他們每天至少晚1小時下班，懷疑他們「真的有這麼窮嗎？」「到底要鬧事到什麼時候？」總算讓我看到「台灣最美麗的風景」。

其他網友則紛紛表示，浪費資源又沒道德，「為了一點點錢麻煩那麼多人力時間還浪費那麼多紙」、「就是有這種人，我也是常常都晚下班在整理這些包裹」、「濫用的下場就是以後大家都享受不到」、「之前PChome推出交易成功就能換杜老爺甜筒，結果一堆貪小便宜的人都買1元塑膠袋，來換冰淇淋」、「誇張，這樣真的很浪費資源」。還有人懷疑，「這是變相的洗錢招式嗎」。