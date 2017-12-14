安全？人權？ 交部將適度開放癲癇患者考駕照

有癲癇病史的楊姓女駕駛今年8月在屏東縣萬丹鄉一處平交道前駕車失控，釀成3死9傷重大車禍。（資料照，記者李立法翻攝）

2017-12-14 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕現行「道路交通安全規則」規定癲癇患者，平常也不時會聽聞癲癇患者駕車時發病肇事的案件，然而全台癲癇患者達24萬人，無法開車對生活影響甚鉅，有損人權。交通部公路總局與相關團體與醫界達成共識，將適度開放癲癇患者考照。

本報曾報導，公路總局監理組長陳聰乾表示，現行規定癲癇患者不得考駕照，但當事人最清楚病情，礙於沒發作時與正常人無異，醫師有時也可能看不出來，一旦當事人隱瞞病情、醫師又未檢查出來，就可能讓當事人考照。陳聰乾當時指出，可能討論的方向是，若病患病情穩定、數年沒有發作，便給予短期駕照，並定期接受複檢，若能通過就允許上路。

《聯合報》報導，交通部公路總局駕駛人管理科長黃明聲表示，經調查多國開放狀況，與學者、相關團體討論達成共識，將朝適度開放癲癇患者考駕照方向研討，最快本月底召開建議方案會議，若達成共識，經交通部醫學諮詢委員會通過即可修改道安規則。

報導指出，對於癲癇是否會突然發作造成駕駛危險，台灣癲癇醫學會分析，國內癲癇患者僅不到3成會突然發作，其餘都可透過藥物控制。但台中榮總神經內科主任謝福源認為，沒有醫師敢保證病患不會發作，只要有可能發作就不應開車上路。