遭爆會員要提前續約才能結帳 好市多回應了

最近有網友爆料，指她的會員卡期限是在明年，卻被櫃檯人員要求必須先續約才能結帳。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-12-14 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多每年都要繳上千元的會員費，才能夠進場消費購物，但最近有網友爆料，指她的會員卡期限是在明年，卻被櫃檯人員要求必須先續約才能結帳，懷疑是好市多的續約脅迫話術。好市多則對此回應，應該是當下溝通有誤會，會再了解詳細情形。

一名彭姓女網友10日在臉書社團《爆料公社》PO文表示，櫃檯人員告知必須先續約才能結帳，但她檢查後發現，會員到期日為明年1月，就詢問櫃檯人員為何要先續約才能結帳，對方則改口說：「妳不想續約，就要重刷哦」，彭女答應重刷的要求。隨後該店主管過來了解，櫃檯人員稱彭女原本要續約後來又反悔，主管立即處理款項，但商品並沒有重刷。

彭女指出，櫃台人員的語氣與態度，還有說假話的態度，在被挾迫的狀況下續約，讓人很不愉快，提醒其他網友去該賣場結帳時，要小心這種狀況。

這種現象在好市多已經不是第一次，今年7月中，一名賴姓女網友也曾在新竹店遇過類似的狀況，把過程都PO到臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》。

據《聯合報》報導，好市多回應，會提醒客人會員即將到期，但絕對不會以脅迫的方式，應該是當下溝通有誤會，會再連絡分店了解詳細情形。