北部4縣市大雨特報！高屏空污再亮紅燈

今天各地清晨仍偏冷、偏涼，低溫約16至19度，清晨起床還是要注意保暖，白天氣溫北部、宜蘭、花蓮高溫19至22度，其他地區高溫約25到27度，中南部地區要注意日夜溫差。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-14 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕東北季風持續影響，今天各地清晨仍偏冷、偏涼，低溫約16至19度，清晨起床還是要注意保暖，白天氣溫北部、宜蘭、花蓮高溫19至22度，其他地區高溫約25到27度，中南部地區要注意日夜溫差，適時調整衣物。另外由於擴散條件不良，高屏地區空氣品質今天仍為紅色警示。

氣象局清晨對北北基宜等4縣市發布大雨特報，其中宜蘭縣一度為大豪雨特報，目前雨勢趨緩。氣象局指出，今天水氣將減少，東半部及北部仍有局部短暫雨，宜蘭、基隆北海岸降雨機率比較高，會有比較大的雨勢，中南部則以多雲天氣為主，平地陽光露臉，山區的部分則會零星雨。

空氣品質部分，今天北部、宜蘭、花東及中南部山區有降雨，北部、東半部及離島地區空氣品質為良好至普通等級。中部、雲嘉南地區為橘色提醒。高屏地區擴散條件仍將持續不良，空氣品質仍將為紅色警示。

氣象局提醒，今天台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域還是有8至9級強陣風，沿海風浪也大；東半部地區還有浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

明天東北季風稍漸弱，水氣減少，天氣恢復穩定且略回暖，週六起至下週三（20日）另外一波較強的冷空氣南下，此波冷空氣將達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，週六北台灣氣溫將明顯下降，下半天後溫度將由北而南逐漸下降，全台氣溫偏低，中部以北及東北部將下探至12、13度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 19 16 ~ 25 19 ~ 25 18 ~ 21

氣象局清晨對北北基宜等地發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

今天水氣減少，東半部及北部仍有局部短暫雨，宜蘭、基隆北海岸降雨機率比較高，會有比較大的雨勢，中南部則以多雲天氣為主，平地陽光露臉，山區的部分則會零星雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）