12/14 各報重點新聞一覽

前總統馬英九身陷國民黨黨產三中交易案疑雲，馬昨至北檢控告北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健洩密。（記者謝君臨攝）

2017-12-14 06:10

自由時報

賣中視 馬裁示回饋余建新4.8億

針對國民黨賤賣黨產案，台北地檢署質疑國民黨選定前中時集團董事長余建新為中視買家，涉非常規交易，依檢方掌握的錄音內容，中投內部曾就中視資產該採賣價較高的股價市值，或依賣價較低的資產負債表計算讓利四．八億元出售，兩派爭論不休，時任黨主席馬英九沒向余求償毀約買三中損失，還提及「回饋」等疑似主導交易字眼而被錄音，恐涉刑度七年以上的證券交易法特別背信罪。

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淘汰老車 乘車擬補助

行政院預計一○八年底前全面汰換一百萬輛二行程機車及八萬輛一、二期老舊柴油車；交通部長賀陳旦昨表示，汰換高污染車輛必須補助及管制並行，像是配合縣市劃定「空氣品質清淨區」，超過排放標準的車輛，將禁止進入該區域；願意淘汰車輛而不是汰換的民眾，可以給張電子票證並結合特別帳戶，只要持該電子票證，每月搭足夠次數公共運輸，下個月政府就會自動在該帳戶儲值補貼，增加民眾搭乘公共運輸誘因。

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慶富有5大缺失 軍方開鍘

軍方對慶富造船公司正式開鍘！國防部昨宣布，由於慶富造船公司違反契約規定，不僅第三期預付款還款保證無法如期補正，亦有銀行向法院申請假扣押、積欠協力廠商款項、造艦廠房未開工、疑涉詐貸與違法增資等五大違約事證，因此正式函告慶富解除獵雷艦採購契約，待釐清軍方損失後，進一步向慶富提出訴訟求償。

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蘋果日報

「沒小孩」 婆婆拒小嫻入籍

小嫻與何守正5年婚姻觸礁，何守正遠嫁美國、法國的二姊、三姊昨紛紛跳出來在臉書為弟弟護航，三姊何桂育還指小嫻因為想拉何守正一起信妙禪，夫妻倆曾為此大吵，1年前小嫻就為此搬離何家，和何守正分居。但小嫻密友昨反擊，透露小嫻當初為籌錢赴美求子，不惜賣掉台北信義區市價1千多萬元的房子，之所以和何守正分居是因為遭婆婆以「沒小孩還沒結婚」為由，被拒絕入籍何家，才讓小嫻心寒搬走，小嫻賣房辛苦求子卻換來何家無情對待，情何以堪。

錄音曝光 馬被爆賤賣中視 讓利4.8億

北檢偵辦國民黨疑賤賣三中黨產案，掌握12年前的關鍵錄音檔，周刊報導，錄音內容顯示當時國民黨主席馬英九，曾多次與中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等人開會，討論中視股權賣給中時集團前負責人余建新計價可能過低時，馬說出：「那就當做回饋吧」、「那就回饋給他」等語，會中馬還會詢問金溥聰意見；此外檢方還扣到余建新送給張的500萬元現金禮盒照片，全案朝最重7年的《證交法》特別背信罪嫌偵辦。

聯合報

三中案 馬英九「實在忍無可忍」 怒告北檢檢察長洩密

前總統馬英九質疑偵辦三中案的台北地檢署人員，故意洩漏「不實偵查秘密」給特定媒體，昨天大動作前往北檢告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉及洩密，同時前往高檢署及最高檢察署聲請全案移轉管轄。

選舉年到了 各縣市「不約而同」降公告地價

明年選舉年，最近完成明年公告地價評議的縣市，不約而同大都調降地價，宜蘭兩年前大漲百分之一一八，全國最高，明年則調降百分之四十二，降幅也是全國冠軍；台南市去年調漲百分之卅，明年調降百分之零點零五； 桃園也由漲幅百分之卅四，改調降百分之四。

中國時報

川普簽署國防授權法！美專家：美艦泊台 機率低

美國總統川普12日簽署「2018年財政年度國防授權法」（NDAA FY2018）生效。有關授權法中考慮重啟美台軍艦互訪的可行性條款，則聲明屬於憲法賦予總統的專屬權。對此，涉台美國專家學者都認為，以現況觀察，川普不會執行美台軍艦互訪停靠。

獵雷艦案 國防部和慶富解約

慶富董事長陳慶男雖宣稱有「愛國商人」願意資助百億元續造獵雷艦，但國防部昨列舉5大事證正式函告慶富將解約，並立即沒收近90億元保證金，相關損失也將向慶富求償。