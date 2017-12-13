人妻跟「友人」開房喝酒 撞人肇逃拜託警：別通知家人

2017-12-13 23:41

〔記者王捷／台南報導〕又傳酒駕撞人肇逃！台南已婚林姓女子跟「友人」到旅館開房間，席間小酌幾杯又吞了安眠藥，酒酣耳熱後開車急忙要回家「照顧小孩」，先擦撞一輛轎車，又追撞婦人造成骨折，肇逃的她最後自撞安全島，被警方攔查，林女下車第一件事，就是拜託警方「千萬別跟通知丈夫」，訊後警方將她依公共危險、傷害罪嫌移送法辦。

27歲的林女有公共危險前科，12日她在汽車旅館跟「友人」喝酒，下午5點多她從旅館出來，疑似吃了安眠藥加啤酒，意識不清楚，先在路邊擦撞到一輛轎車，之後又從一名晚間出來運動的林姓婦人後方追撞，造成林婦右腳腿骨、腳趾骨折，當場癱倒在路邊，但是林女沒有停車肇事逃逸。

過了約1小時，林女自撞安全島，警方到場後將她從駕駛座帶出來，林女相當慌張，卻似乎對於撞到人一事沒放在心上，催促警方處理速度快一點，說「要回家照顧小孩」，還拜託警方不要通知家人、丈夫。

警方酒測後發現林女酒測值是0.43，將她依公共危險罪嫌移送法辦，12日晚間林女交保，13日在丈夫陪同下，到警所製作肇逃筆錄，這時她改口說，是跟丈夫一起去開房間喝酒，因為急著照顧小孩才自己開車離開。

但警方認為不合乎常理，問她既然要照顧小孩，為何沒有跟丈夫一起離開旅館？且如何撞到一車、一人等問題，林女都稱忘記了，讓警方認為另有隱情，訊後林女與丈夫手牽手離開警所。

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