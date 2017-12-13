大林蒲遷村前最後一次 鳳林宮建醮5天普度逾3000桌

鳳林宮建醮擺放的普度供桌逾3000。（記者張忠義攝）

2017-12-13 22:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市小港區大林蒲鳳林宫有320年歷史，9日起舉行「啟建五朝祈安清醮大典」，今天有逾3000桌的供品普度；因為大林蒲已啟動遷村作業，這將是鳳林宮在現址的最後一次盛典。

廟方表示，鳳林宮的歷史可溯源到清康熙36年（1697年），第一次建醮是在清光緒32年（1906年），最近一次距今已39年，這次因遷村受到關注，有超過200支文武陣頭參加，普度供桌超過3000桌，是建廟以來最盛大的一次。

鳳林宮的「啟建五朝祈安清醮大典」從9日起舉行5天，但6開始就吃素長達8天，將於16日舉辦遶境活動。昨天是普度逾3000桌，供品包括36頭豬及4頭羊，還有放水燈，號稱「絕對是今年南部最大的一場」。

廟方強調，鳳林宮有座明朝年間木製香爐，這個「鎮廟之寶」在前年4月發爐，請示主神「三府王爺」（溫、朱、池府王爺）後，整建年久失修廟宇外觀及佛具，去年8月竣工，決定今年12月舉辦「鳳林宮啟建五朝祈安清醮大典」。

由於政府已經展開大林蒲遷村作業，所以這將是鳳林宮最後一次在現址建醮，受到散居各地的大林蒲人關注，地方更是全力動員，社群網站討論熱烈。