恭喜！桃園金牌好店、好禮、好棧 79得獎店家揭曉

2017-12-13 22:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府今天在中壢南方莊園渡假飯店舉行「桃園三金頒獎典禮」，市長鄭文燦頒獎表揚「金牌好店」、「金牌好禮」、「金牌好棧」得獎店家共79個店家，同時公布桃園三金專屬網站，印製「金牌好店美食店家攻略」手冊，即起在市府1樓右側櫃台開放民眾索取，內附店家消費、打卡送好康等優惠，另籌辦金牌好棧專案行銷、製作金牌好禮行銷摺頁提供優惠。

鄭文燦表示，市府把金牌好店、金牌好禮、金牌好棧合成「桃園三金」，以good及gold意涵打造新的「gooold」主視覺，兼具「金牌（gold）」與「好（good）」意涵，也可拆解出「老（old）」字，讓老品牌有新創意，透過整體行銷，推廣桃園優質餐廳、伴手禮及旅宿；「金牌好店」囊括中式、西式及客家料理店家；「金牌好禮」分食品及非食品組別，有創新產品也有祖傳改裝；「金牌好棧」則選拔優良旅宿，有飯店、汽車旅館、民宿等類別，讓桃園三金品牌成為國內外旅客首選。

鄭文燦說，桃園自2008年推動金牌好店、金牌好禮選拔，金牌好店累計選出160家間餐廳，金牌好禮選出149件伴手禮，金牌好棧選出40家旅宿業。今年「金牌好店」130家報名，選出30家；「金牌好禮」121件報名，選出17件；「金牌好棧」36家報名，選出32家。

其中，在競爭激烈的「金牌好禮」選拔，平鎮區農會的「平鎮好禮─見麵真好」、楊梅區農會的「有仙則茗（仙草茶）」，雙雙脫穎而出。