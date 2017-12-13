彰化縣金好康！明年重陽敬老禮金 確定提高到3000元

2017-12-13 21:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣107年度總預算完3讀，其中，最令全縣銀髮族關心的重陽敬老禮金，也確定從今年的2000元，提高到3000元，預計明年全縣將有19萬多名長者可多領1000元歡度重陽節！

總預算砍9.45億 明年歲出431億

今天（13日）是彰化縣議會今年定期大會最後一天，在沒有縣議員提出臨時動議下宣布落幕，而彰化縣107年度總預算案，經過縣議會定期會審議通過，總計歲入398億5927萬餘元，歲出431億4877萬餘元，共刪除9億4500多萬元預算，刪減幅度約占總預算2.37％。

預算案遭刪減部分，主計處編列的第一預備金3000萬元，被砍了2000萬元，第二預備金編列1億元，也被砍了8000萬，這兩筆就被大刪1億元，等於是大大刪除縣長魏明谷的「小金庫」；還有財政處編列8億元處理位於台中市的彰化縣有土地財產，也被砍個精光。

彰化縣107年度的總預算案，社會福利支出約77億餘元，以社會處居多，約有56億元，社會處長黃淑娟說，因為明年敬老重陽禮金預計提高到3000元，共編列5.9億元、老人假牙編列約2億元、每胎發放3萬元的生育補助編列約4.3億元，還有法定社福預算約為42億元。

在國中、小學生的營養午餐部分，教育處約編列6.29億餘元，也就是弱勢學生營養午餐由教育處全額補助，一般學生則每生每餐採定額補助；而預計從107年8月起發放的4足歲到5足歲之間幼教補助，每童每學期核發5000元，教育處編列3000萬元，也經議會審議通過。

為了配合中央的前瞻基礎建設，建設處長戴瑞文說，感謝議員支持，編列前瞻基礎建設配合款10億元的預算能夠審議通過，未來也將爭取彰化漁港作為離岸風電的維運碼頭建設。