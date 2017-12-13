明北台灣偏涼 北部、東部有雨 中南部空氣品質差

明日天氣依然受到東北季風影響，各地白天氣溫與今日類似，基隆北海岸、宜蘭地區仍有較大的雨勢，中南部地區則有溫暖冬陽露臉。但明日中南部擴散條件不佳，空氣品質較差。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-13 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日天氣依然受到東北季風影響，各地白天氣溫與今（13）日類似，北部、宜蘭、花蓮地區高溫約19到22度，其他地區高溫約25至27度。明日基隆北海岸、宜蘭地區雨勢較大，中南部地區則有溫暖冬陽露臉。下一波冷氣團預計會在本週六（16日）報到，將影響台灣3至4天。明日因東北季風影響，境外汙染易傳入，中南部擴散不佳，空氣品質較差。

《中央氣象局》預報，溫度方面，明日東北風持續影像，白天氣溫與今天類似，北部、宜蘭、花蓮地區高溫約19至22度，其他地區高溫約25至27度，但各地清晨仍偏涼，低溫約16到19度，中南部地區也需注意日夜溫差，適時調整衣物。《天氣風險公司》表示，下一波冷氣團預計在週六下半天報到，這波冷氣團強度更強，估計週日（17日）開始全台都是寒冷天氣，至少持續影響3到4天，屆時北部、空曠地區低溫下探12至13度，其他地區也僅有14至16度。

《中央氣象局》預報，降雨方面，明日水氣會較今天略少一些，但東半部、北部地區仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭降雨機率較高，會有較大的雨勢。明日中部、南部則以多雲天氣為主，平地陽光將會露臉，山區則有零星雨。

空氣品質方面，明日受到東北季風影響，境外汙染易傳送到台灣地區，中南部為弱風地區，擴散條件較不佳，易有空污無法擴散的情形。明日北部、東半部及離島地區空氣品質為良好至普通等級，中部、雲嘉南地區為橘色提醒，高屏地區空氣品質為紅色警示。

此外，《中央氣象局》特別提醒，明日台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域還是有8至9級強陣風，沿海風浪大；東半部地區也有浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

明日北部、宜蘭、花蓮地區白天高溫約19到22度，其他地區高溫約25至27度。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台紫外線多在中量級。（圖擷取自中央氣象局）