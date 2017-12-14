冬日油保養 輕鬆擁有美麗肌膚

正確使用油保養，能幫助肌膚保水，使其彈性、有光澤。（記者沈昱嘉攝）

2017-12-14 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕冷冷的冬季覺得保養品不夠滋潤嗎？知名保養達人觀玲老師建議，你的肌膚需要好水與好油，因為油質是鎖住水分的重要關鍵，在乾冷的冬季，改以油保養，能幫助肌膚保水、維持彈力。

觀玲老師認為，冬天最適合用油來保養肌膚，除了已經有發炎狀況的問題肌外，幾乎各種膚質都適用，就連油性肌也不例外。由於油性肌的根本問題在於肌膚油水分泌不均，而油保養可健全皮脂膜，反而能解決肌膚困擾。皮膚科醫師林依吟則建議，敏感肌可使用成分簡化、單一的保養油，而中性偏乾的肌膚更適合用油保養，初期可在日常保養程序中加入油產品，加強肌膚保水力。

市面上油保養產品百百種，觀玲老師推薦初學者，可挑選混合精華液的油產品，質地更輕盈，對肌膚比較沒有負擔，等到習慣油保養的質地後，再進階挑戰純油成分的保養品。而保養油也可與乳液、乳霜或精華液等產品混合使用，稍微稀釋、不僅能降低保養品的油脂感，還能加強滋潤的效果。

醫師林依怡也提醒，使用前應諮詢油產品在保養程序中的步驟，初學者可先將產品試用在頸項，觀察膚質的反應，若覺得油膩、厚重，就代表自己不太適合。

若以為油產品只能保養肌膚，那可就錯了，在觀玲老師眼中，油產品的用途靈活且廣泛，除了在洗臉、化妝水後，做為第一道保養程序，還可搭配熱毛巾一邊按壓、一邊熱敷，幫助肌膚吸收保養成分；而油搭配化妝棉，擦拭容易堆積老廢角質的鼻翼、臉部周圍，也可以軟化角質，更能同步滋潤肌膚。

此外，常洗手的人手部容易爬滿細紋，其實在保養後，將剩餘的油產品塗抹在指緣，並以食指、拇指的指腹來回搓揉按摩，也可軟化指緣硬皮，擁有柔嫩無死角的纖纖玉手。