北市府大樓幼托僅增23名額 媽媽員工大嘆無奈

2017-12-13 20:46

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲將幼托列為選前政策白皮書，但市府大樓有5000名員工，不含隱性幼托需求，根據市府官方調查，0到6歲托兒需求恐超過174個名額、目前市府僅提供101個名額，市府新手媽媽們近日頻頻向人事處反映需求，人事處竟只增加23個名額，令媽媽們無奈。

民進黨台北市議員李建昌說，市府正闢建中山區新合署大樓，衛生局5年內也可能搬至南港新大樓，市府應逐步修正空間配置，北市企業才能起身效尤；若無法立刻改變政策，也盼柯文哲體恤完工，彈性讓員工提早上班、早點下班。

人事處指出，根據11月問卷調查，0到2歲托嬰需求有63人、2到3歲幼幼班需求40人、3到4歲小班則30人、4到5歲中班需28人、5到6歲大班需13人。根據最新規劃，0到2歲原本規劃10個名額、未來增加2名額，2到3歲、3到4歲、4到5歲、5到6歲，目前分別有15、26、29及29個名額，都增為30個名額。

對於空間規劃，人事處指出，依照法令，位於都會區的北市府大樓，2、3樓可做托育空間，但幼托空間必須毗鄰，因此，市府不得分散於其他樓層設幼托，且須依受託人數提供一定比例室內、戶外公共空間，但市府1樓已找不到空間，2樓都發局的檔案室僅有木板隔間目前可做幼托使用；但位於1、2樓的建管處則因水泥牆，導致規畫不便。

不過，市府新手媽媽們質疑，人事處號稱問卷回收300份，但只是交給各單位的人事室傳閱，還說沒需要就可以不用填，未深入探討需要或不需要，也未調查未婚女性需求；當媽媽們想知道真相時，人事處也未提供問卷統計數據及信度效度說明。媽媽也嘆，在北市府工作太辛苦，有家庭的職員找到機會，早就調離市府！

人事處表示，市府政策盼家長們在住家附近托幼、利用教育局政策在學區附近學校使用公托。但新手媽媽更說，媽媽們已從自己做的問卷也看出來，如果家裡有後援，或可準時下班，誰會願意通勤這麼長距離，把小孩送托市府？當然首選離家近方便，沒後援的家庭，想要在台北自己帶小孩，真的很辛苦！

媽媽們直言，以目前一般居家保姆平均收托時間是10小時至12小時，若加上通勤時間，除非是每天正常上下班，才能如期接送小孩。今年北市府新增設許多社區公共托育家園及非營利幼兒園、2歲專班等托育措施，解決台北市民托育需求，然而面對市府員工實際托育問題，人事處卻視而不見，置之不理，期盼柯市長正視市府員工內部托育需求，打造友善托育環境，從市府內部做起！