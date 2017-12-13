提升品質去陋習 北市推殯葬服務業評鑑

2017-12-13 20:17

〔記者蕭婷方／台北報導〕以往殯葬服務業者提供歛、殯、葬服務，家屬常因業者提供服務、價格等資訊不公開，若遇不佳業者在治喪期間飽受怨氣。北市民政局找來學者、專家推「殯葬服務業評鑑」，除可幫助治喪民眾篩選出優質殯葬服務業者外，更可藉由評鑑發掘問題並進一步輔導業者改善經營管理及提升服務品質，讓殯葬服務業能提供專業化、系統化的服務，進而去除舊時的殯葬陋習。

據統計，現行台北市許可業者至今年11月底止，共計322家、跨區備查業者計809家，業者服務品質良莠不齊。

為促進殯葬業服務品質，及促進家屬權益，殯葬管理條例2002年上路以來雖規範殯葬業者要進行評鑑，不過在2015年北市殯葬管理自治條例上路前，仍無法源依據，以往殯葬業者進行評鑑，均仰賴業者自行報名，去年起才全面規範北市322家業者均要進行評鑑；同時也開放給跨區備查809家業者自由申請參加。

依北市規範，322家業者依行政區共分為3區，每年評鑑1區，並召集北市建管處、消防局、殯葬處及府外專家學者。

殯葬處副處長施淑黎表示，殯葬產業型態也由傳統、守舊逐漸走向精緻、簡約，評鑑項目才會納入創意服務等，目的就希望提升北市殯葬服務品質，更透過平台促進業者間良性競爭。

今年中山區第一殯儀館附近116家業者首度進行評鑑，共評選出21家優良業者供民眾參考，今進行頒獎典禮。得獎名單詳情民眾可上殯葬處網站查詢。