新埔長照A級服務中心 今天上路

2017-12-13 20:21

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣政府啟動2.0版長照措施，今天在新埔鎮成立全縣第4個A級的社區整合型服務中心，下面有2個以醫療或居家護理服務為主的B級複合式服務中心，年底前還將建置4個C級的「巷弄長照服務站」，提供全鎮大約1000名失能、或體能衰弱、或子女在外無人照護的長輩，以及49歲以下身心障礙鄉親全方位的長照服務。

縣府社會處副處長湯紹堂說，這個由世光教養院負責執行的A級整合型服務中心，是他們結合公益彩券盈餘分配基金，再爭取中央600多萬所打造的。也是繼湖口、竹北、尖石之後，全縣第4個長照2.0版的A級長照據點。

他還說，這個據點未來提供整合性的資源服務，例如把需要醫療或居家護理的個案，轉介給位居中間的B級複合型服務中心像是：天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院、東元綜合醫院附設崇德護理之家，使得有需要這方面醫、護的鄉親可以獲得幫助。

另外這個整合型服務中心在掌握哪幾個鄰里有需要長照服務的民眾，也可以就近轉介去鄰近的C級巷弄長照服務站，使他們也能獲得長照協助。

湯紹堂說，原則上長照2.0版比1.0版的多了全面性的配套和整合，用1A2B4C概念，在各鄉鎮市建構上述7個服務點，提供當地鄉親實現在地老化的希求。

新埔的A級社區整合型服務中心今天在縣府秘書長蔡榮光、天主教新竹教區主教李克勉等揭幕後正式啟用，7個服務點已經有了1A和2B，4個「C」將在本月底以前分別在：天主教新竹教區的石光教堂、下寮和鹿鳴2個社區發展協會、以及禾意關懷協會先後成立。