「藍寶石鑲鑽」日出！ 太平山冬季仙境絕景

日出從望洋山頂探頭，配上湛藍色的翠峰湖，是太平山冬季限定版的美景。（羅東林管處提供）

2017-12-13 19:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕太平山上的翠峰湖被譽為高山「藍寶石」，每年冬季達滿水位，每天日出從湖邊望洋山升起，宛如在這顆高山藍寶石上，鑲上一顆鑽。羅東林管處指出，冬季太平山日出，光影灑落在雲海及高山間，仙境般美景只有冬季才看得到！

海拔2000公尺的太平山，是國內高山賞日出的著名地點，入冬後，日出正好從翠峰湖旁的望洋山頂躍出，日出光影七彩的漸層變化，倒映在湛藍色的翠峰湖，是太平山冬季最美麗的日出景緻。

羅東林管處指出，太平山天氣好時，雲海與高山相疊，宛如仙境，若同時出現日出與雲海，光影灑落在各山頭，七彩的漸層變化只有高山才有。

翠峰湖是台灣最大的高山湖泊，在雨季時湖面廣達25公頃，湛藍的湖面更被美稱為鑲在太平山上的藍寶石。

羅東林管處指出，目前已在翠峰湖旁興建環山步道，總長約3.95公里，有東、西兩入口，分別位於翠峰景觀道路16.5K（東入口）及15.5K處（西入口），雙層平台可俯瞰呈葫蘆狀的翠峰湖全景及欣賞台灣最美的湖景日出。

羅東林管處說，若天氣狀況良好，站在望洋山上，還能見到蘭陽平原及龜山島的「龜山朝日」；另外，每年冬季，日出從望洋山頭探頭，搭配湛藍色翠峰湖湖光山色，是太平山冬季、限量版的絕景。