國產雜糧只佔6％ 2期稻作轉雜糧仍可領休耕補助

2017-12-13 19:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣雜糧年需求量現在約在850萬噸左右，但其中進口的竟然高達800萬噸，國產雜糧僅佔6%，反觀原本主食「米飯」因為飲食習慣改變，產量過剩，農糧署推動「大糧倉計畫」，該署南區分署長姚志旺說，農友不只裏作期，現在2期稻作就算改種雜糧，還是能領每公頃4萬5千元的休耕補助。

屏東縣是台灣稻米的重要產地，而新園鄉的新豐碾米廠，以往與當地農民的契作水稻，一直都是合作的典範之1，不過近年國人飲食習慣改變，白米的需求量漸減，農委會為減少水稻生產面積與活化休耕地，農糧署推動「大糧倉計畫-推動國產雜糧產業發展方案」，透過對地補貼及集團產區輔導，增加農民轉作雜糧意願，提高雜糧作物生產與銷售。

除米糧減少需求，雜糧需求卻慢慢增加，但國內市場目前遭外國貨充斥，大把大把的外匯都被國外大型雜糧商賺取，尤其國外的雜糧更有許多都是基改食品，國內自產的在地純天然雜糧，每年不過僅產49萬噸，權衡以二期稻作為主的米食過剩問題，國內雜糧產量明顯有非常大的提昇空間。

「保證百分之百非基改！」，農糧署南區分署長姚志旺說，未來將以國產雜糧高雄9號紅豆及台南3號青仁黑豆轉作，共同為安全契作，最後將新豐碾米工廠並製成春上紅豆與春上黑豆，預計於今年底或明年初即將上市，既可溯源又「食在安心」。