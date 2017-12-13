台中「體二用地」拆遷 議員要求市府先做好安置

2017-12-13 20:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市「體二用地」長期無法開發，市府將透過都市計畫解編、還地於民，不過，當地許多房屋蓋在市有土地，市議員賴佳微、陳政顯今天（13日）在總質詢說，居民最近收到市府公文，要求補繳補償金，並騰空交還土地，造成居民恐慌。陳政顯也要求市府在沒有提出妥善的安置措施前，不能要求拆遷。

賴佳微說，體二用地過去是國防部政治作戰局向台中市政府借用，用來安置軍眷、建置眷舍，有400餘戶居住至今。今年5月起，居民陸續收到占用補償金催繳單，要求騰空交還土地，否則將興訟，昨天更強制拆除2戶空戶，引起鄰近住戶恐慌。她呼籲市府強力向國防部追查相關史料，給予原住戶優先安置權。

陳政顯也說，國防部向市府租借土地，讓住戶自力造屋，居民住了60幾年，現在卻被扣上「占用戶」、「影響都市發展」的大帽子，他們不是不配合搬遷，而是沒有能力配合，市府難道不能將他們安置到社會住宅？在市府提出妥善的安置措施前，應暫緩拆遷。

市長林佳龍說，體二問題隨著歷史演變而複雜化，其中有原本就居住在此的原住戶，也有後續搬進的住戶，以及租用或占用的住戶，市府已著手加以釐清，目前評估規劃利用社會住宅，或另外加碼居住空間，優先安置居民。

運動局長王慶堂也說明，審計部以事實做為占用認定，要求市府向占用土地的居民收取補償金及租金；對此，市府依法辦理，但依據新修正的「台中市市有不動產被占用處理原則」，若住戶在市府提出民事訴訟前，自行辦理拆遷，即可免收使用補償金，市府已進行宣導，至於原住戶，則持續與國防部協調土地問題。