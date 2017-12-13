永華運動中心明年3月完工 議員籲南市府提早停車規劃

2017-12-13 19:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永華市政中心西側廣場有1公頃左右土地迄未使用，市議員邱莉莉建議市府應暫把西側廣場暫時改為平面停車場用途，停管處估計可增加300格汽車停車格位，一舉兩得，有助降低交通衝擊。

邱莉莉今天表示，永華市政中心周圍目前雖有346個汽車停車格位，不過仍常有洽公民眾抱怨停車不易，而永華國民運動中心明年3月就要完工，啟用後勢必有新增的停車需求，屆時將造成新一波交通衝擊，停車需求大幅增多難以避免，必須提早著手停車規劃，即使日後有打算其他用途，屆時再做調整並不會太困難。

她說，永華國民運動中心並未設計地下停車場，使用者的停車行為必定外溢到周邊，雖交通局停管處對此已另協調開闢停車場，不過恐非一蹴可幾，市府既要求學校提供停車資源，也獎勵民間興建停車場，但若自己可處理的機關用地空間都未考慮機動調整提高停車供給數，實在說不過去。

市府秘書處處長吳堂成表示，西側廣場平時為市民及各公私機關團體活動集會的場域，每日除供民眾於週邊步道運動休憩之外，也有各政府機關團體於平日或例假日不定期舉辦相關活動，使該綠地廣場能有更多功能的用途，目前使用率尚屬頻繁熱絡。

吳堂成說，由於西側廣場地勢低窪，並於豪大雨時具有滯水排水的調節功能，施作停車場勢需大量土方墊高及混凝土灌漿，設置成本高而施作區域恐產生熱島效應。

他說，永華市政中心及週邊汽車停車格位，未計收停車費用，洽公民眾必然優先選擇停放；然而建平路兩側的收費停車格使用率仍偏低。對於議員的建議，並基於使用者付費的精神，該處刻正規劃永華市政園區內停車收費的可行性及衝擊評估，希望取得停車供需的真貌，以做為西側廣場是否闢建為停車場及其規模的參考。