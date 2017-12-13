醫病》免疫性不孕症成功生女寶

高姓婦人接受免疫和不孕症治療，終於生下寶貝女兒，感謝主治醫師王美衡開心合照。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-13 20:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕35歲的高小姐罹患紅斑性狼瘡、乾燥症，病情不重且穩定控制，但結婚7年曾1次懷孕無心跳、2次人工受孕失敗，為免疫性不孕症，接受免疫性及不孕症治療，降低自體免疫抗體破壞力，並提升卵子、子宮功能做試管嬰兒，終於在今年5月產下可愛女寶。

中國附醫婦產科醫師王美衡指出，不孕症原因35%為男性精蟲過少或活動力差，35%是女性子宮內膜異位、輸卵管阻塞等骨盆腔病變問題，還有15%排卵困難，另15%為不明原因，而其中61%是自體免疫抗體造成的免疫性不孕。

王美衡說，自體免疫疾病造成免疫抗體會破壞精蟲活動力、影響卵子及輸卵管蠕動，造成流產和不易來著床，包括紅斑性狼瘡、抗磷脂抗體症候群、自體免疫甲狀腺炎等，這些抗體會作用在血管壁內膜細胞，抑制前列腺素，增加凝血素，引起血管收縮及血小板凝集，造成血栓，影響懷孕。

高小姐與小2歲的丈夫婚後2年曾一度自然懷孕但無心跳流產，為了求子，嚐試人工受孕、中醫治療、出國散心都失敗，還怕影響受孕或胎兒停止免疫疾病用藥，去年6月再度就醫檢查免疫指數已達中度。

王美衡為高小姐進行免疫和不孕症合併治療，以抗組織胺和低劑量阿司匹靈，降低抗體活動力，並依體質調整排卵針劑量和黃體治療，提高卵子品質、子宮內膜和荷爾蒙著床環境做試管嬰兒，取出11顆卵子後有9顆受精，植入3顆胚就成功受孕生下一女，還有6顆胚胎冷凍為將來保存生機。

王美衡表示，3年來治療逾百名免疫性不孕症患者，除給予傳統低劑量阿司匹靈或類固醇治療，使用甲狀腺素及肝素，可再提高1至2成懷孕率，透過試管嬰兒療程可將成功率從26%提高到40%以上，流產率也可從40%降到11%，積極治療可讓70%病人一圓求子夢。

王美衡也提醒，免疫性不孕原因可能與年齡、遺傳、環境污染、骨盆腔發炎、子宮內膜異位症有關，如有不明原因不孕，可進一步做血液免疫篩檢，對症治療。