柴燒窯、焢窯產生空污恐被罰 中市議員建議改繳空污防制費

市議員王立任（右）、陳世凱拿出柴燒陶作品、焢窯照片，指出柴燒窯、焢窯都可能被檢舉空污而開罰。（記者張菁雅攝）

2017-12-13 19:35

〔記者張菁雅／台中報導〕空污問題日益受到重視，使用柴燒窯燒陶、焢窯都可能被人檢舉製造空污。台中市議員王立任今天表示，柴燒窯是傳統燒陶技術，而焢窯是社區常舉辦的親子活動，對空污總量的影響，相對其他污染源其實不多，建議市府比照營建工程，讓業者繳交空污防制費。

王立任在總質詢時帶著柴燒的陶藝作品到場，並表示，海線地區有許多知名陶藝家，他們專注於柴燒創作，因柴燒窯燒製出來的陶藝作品具天然色澤，富有各種變化，但當藝術家在燒柴窯時，卻會受到檢舉而遭稽查；另外，焢窯是許多人的童年回憶，目前許多社區會舉辦的親子活動，但露天燒柴若遭檢舉一定會被開罰。

王立任說，依照空氣污染防制法規定，上述污染是行為罰，每人可處5000元至10萬元罰鍰，也就是說如果舉辦100個窯的焢窯活動，每個窯有3至5人參加，開罰金額加總起來可能超過百萬元。柴燒窯、焢窯對空污總量的影響，相對其他污染源其實並不多，但有空污就必須付出防制義務，建議比照營建工程徵收空污防制費，而非罰款。

市長林佳龍表示，柴燒陶文化有其特殊性，市府也重視陶藝文化發展，計畫在清水區打造陶藝大街，邀請陶藝家進駐；對於如何兼顧文化保存及空污防制，市府將審慎評估後採取適當作為，並重新檢討防制費用收取的認定標準。

環保局長白智榮也表示，柴燒窯屬於環保署規範的防制場所，可能發生違反法規情形，但在執法上，處罰不是唯一目的，原則上以輔導及稽查並重，並鼓勵推行污染防制設備。