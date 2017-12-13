宜縣校長遴選取消校長、家長、教師代表 教師會有「異」見

2017-12-13 19:08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點修正草案出爐，遴選委員由13人減至9人，讓校長、家長及教師團體代表退場；宜蘭縣教師會抨擊，教師團體代表被取消，漠視第一線教師專業意見是「開民主倒車」，讓遴選制度淪為形式；校長與家長團體則樂觀看待，但必須觀察後續遴選狀況；縣府教育處表示，專家學者代表可由各團體推薦，各界意見仍會在遴選會呈現。

宜蘭縣100所國中小學，目前有33名候用校長，國中9人、國小24人，只要實習滿1年即有校長候選資格，下屆遴選作業預計明年新學期舉行。不過，宜縣教審會通過決議，修訂「國民中小學校長遴選作業要點」，草案已經出爐，預計明年春節前公告實施。

要點原本規定，校長遴委會設13名委員，固定委員9人，遴選學校家長、老師代表等浮動委員4人；修訂後，校長、家長及教師團體代表的3名固定委員退場，浮動委員的家長代表減少1人；也就是固定委員6人、浮動委員3人共9人，6名固定委員除了縣府代表3人，另3人是專家學者，由各團體推薦。

教育處：減少委員數 遴選回歸專業

教育處說，委員數減少，候用校長就不用與太多委員面談，希望降低校長參與遴選的負擔，讓遴選回歸專業。

不過，宜蘭縣教師會理事長鄭祺怡抨擊，新要點開「民主精神大倒車」，專家學者不能了解教育現場需求，遴選淪於形式「假民主」，希望教育處重新檢討。

宜蘭縣校長協會、家長協會及家長會長協會則抱持樂觀、審慎態度。家長會長協會理事長鄭萬富說，現行的遴選辦法，讓學校、家長團體承擔太多人情壓力，搞得像選舉一樣，新要點可讓遴選單純些。

校長協會理事長簡信斌說，希望新制度可以維護校長尊嚴，讓學校選出最適合的校長，讓遴選的各種非教育因素降到最低。

教育處長簡菲莉說，遴選委員會「專家學者」委員代表，是由各團體推薦，不論是校長、教師，家長團體意見並不會消失，這是修正要點時，所有與會團體的共識，新的要點是希望不要讓遴選作業太複雜，並能選出最適合的校長。