大學念錯要勇敢轉系！朱立倫教高中生：沒有不可能

朱立倫鼓勵學生，大學念錯系就要勇敢轉系，不要念完再說。（記者翁聿煌攝）

2017-12-13 18:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫今天到板橋高中參加「校園講堂」活動，與在場16歲的高一學生對話，朱立倫被問到，如果大學念錯系怎麼辦？朱立倫建議大家要勇敢轉系，像他雖然讀的是財經科系，但是他確定自己對人和對社會科學有興趣，所以從政，希望自己能影響社會和改變更多人的生活。

朱立倫今天受邀與新世代年輕人一起談論年輕人的夢想和未來，朱立倫以板中校友「台灣首富」郭台銘和中國最大電商阿里巴巴老闆馬雲為例，郭台銘從電腦連接器開始做起，花30年成為世界第一的3C組裝廠；馬雲大學考3次，才考上杭州師範學院外文系，但最後成為全世界最大的網路電商老闆之一，證明「沒有什麼事不可能」，但要知道自己想做什麼，然後堅持到底。

有學生問朱立倫，如果大學念錯科系怎麼辦？朱立倫說，他認為台灣的大學教育，應該改成「先入大學、再選系」，但是如此做恐怕要讓很多系所關門，畢竟念大學應該要符合大家的興趣、社會的需要，如果原本的科系念到沒興趣，他建議大家要勇敢轉系，不要「先念完再說」。

朱立倫說，他原本念財經，在台大當教授，但是覺得只能影響所教的學生，因此後來當立委、當縣長，再當新北市長，就是希望自已能為更多人做更多事，就像他擔任市長後，推動「在地就學」政策，讓新北市的在地就學率從4成增加到7成，讓青少年不用再跑大老遠念書，可以在家睡飽一點再上學。