解決大里停車問題 爭取3.9億蓋2停車場

2017-12-13 18:50

〔記者陳建志／台中報導〕大里區是台中市人口第3多的行政區，卻缺乏停車空間，民眾停車不便，台中市政府和立委何欣純爭取中央前瞻基礎建設計畫經費補助闢設停車場，將斥資1.81億元，興建地下1層、地上3層的東榮立體停車場，另配合益民國小新建活動中心，斥資2.13億興建地下停車場，共可提供500多個汽機車停車位，可望大幅改善附近停車問題，今天交通部長賀陳旦等人到場視察，允諾會儘快審查早日促成。

立委何欣純今天邀請交通部長賀陳旦到大里視察新建停車場的規劃，包括副市長林陵三、大里區長周崇琦、市議員張芬郁、李天生、內新里長林清池等人都到場關心，希望中央早日核定補助經費，解決大里停車空間不足的問題。

何欣純說，東榮停車場附近高樓林立，還有內新黃昏市場、大屯托育資源中心，停車需求很大，市府已經把這裡列為優先推動的地點，今天特別邀請賀陳旦部長到場瞭解地方需求，會全力爭取中央補助，讓停車場早日興建，解決民眾停車空間不足的問題。

交通局副局長馮輝昇簡報時說，位於大里東榮路、新光路口的東榮停車場，目前有80個汽車停車位，計畫斥資1.81億元，興建地下1層、地上3層的立體停車場，將可提供220個汽車位及100個機車停車位；另外配合益民國小活動中心的興建，斥資2.13億，闢設地下3層的停車場，約可提供185個停車位。

賀陳旦說，瞭解地方對於闢設停車場的殷切期待，有了市府在排序上的優先，將會儘快將兩座停車場列入前瞻基礎建設計畫補助中審查，早日促成停車場興建，賀陳旦並建議，東榮停車場可考慮和一旁的市場用地結合，整體開發，讓停車場發揮更大的效益。

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