最低月繳188 台南有線電視分組付費明年上路

2017-12-13 18:25

〔記者吳柏緯／台北報導〕有線電視分組付費將正式上路！國家通訊傳播委員會（NCC）今拍板，核定台南市4家有線電視明年的分組付費費率，從最低188元到最高590元不等，影響收視戶約42萬戶。NCC表示，這4家業者的分組付費將從明年1月1日上路。

爭議多時的有線電視分組付費終於有了初步的成果，NCC今天審核通過台南市、澎湖縣、金門縣與連江縣，4個縣市共7家有線電視業者，明年的收費費率，其中台南市雙子星、三冠王、南天與新永安等4家業者均有提出分組付費費率，收費從每月最低188元到最高590元不等。

NCC發言人翁伯宗表示，審查分組費率的標準著重在是否讓消費者提供更多選擇權利、是否合理反映頻道內容價值等。他說明，台南市4家業者中有3家提出基本頻道收視費200元，內含21到22個頻道數不等，而新永安則提出基本頻道費188元的方案，並包含24個頻道。而各業者的基本頻道包含無線四台、公視、客家、原民台、宗教與系統自營頻道等

至於外界關注的388元和400元的付費方案，翁伯宗表示，根據台南市政府的調查，該頻道組合無法符合當地民眾收視需求與習慣，且未能反映頻道價值，因此決議不予通過，至於其他的方案則予以通過，分組付費將在明年1月1日起正式實施。

NCC簡任技正牛信仁說明，目前除了分組外，4家業者均有規劃加值的套餐，例如運動套餐、知識套餐、包月電影院或成人套餐等，每個套餐的價位在200元到400元不等，用戶可以依自己的喜好選購。

不過除了台南市外，澎湖縣、金門縣、連江縣的有線電視，明年的收視費率仍只有一組。翁伯宗說明表示，考量3個縣市的業者多是獨立經營，規模不大，也已努力做有線電視數位化，若未來能全面數位化，也可提申請酌加收視費用。

翁伯宗進一步說明，目前NCC仍持續對外徵詢意見，希望在在明年底有線電視全面數位化前，讓分組付費法制化。