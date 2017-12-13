台南「胡椒管」周邊故事多 志工講古如數家珍

原台南測候所古蹟，因其圓柱造型，台南在地俗稱「胡椒管」。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-13 18:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕百年古蹟原台南測候所，因其圓柱造型，老台南人俗稱「胡椒管」，古蹟周邊還有鶯料理、湯德章紀念公園（原兒玉壽像園）等豐富歷史人文勝景，交通部中央氣象局台灣南區氣象中心今日舉行導覽志工講習，邀請文史工作者李文雄來「講古」並分享許多老照片，希望在地人講在地故事，未來志工群也能扮演文化第1線。

李文雄對鶯料理與原台南測候所有段相連家族史，娓娓道來如數家珍，並講述湯德章紀念公園的「前世今生」，這裡曾是兒玉壽像園（大正公園），當時台灣民間為紀念日治時期第4任台灣總督兒玉源太郎（在1898年至1906年間擔任台灣總督），籌資委託義大利工匠訂做4尊兒玉源太郎像，其中3尊分別立在台北新公園、台中公園及台南大正公園。

李文雄從收集的資料與文史學者蔡顯榮協助翻找文獻紀錄，發現早年兒玉雕像揭幕儀式，流行由15、16歲妙齡少女揭幕，大都是地方仕紳或政要名望的女兒、孫女，以彰揚顯赫地位。他幽默形容找「幼齒的」比較可愛，跟現在公家活動揭幕不一樣。

兒玉源太郎塑像於1907年立在大正公園，老台南人口中相傳的「石像公園」別名，即由此而來。