女大生設計單手收納小吃攤桌 減輕攤販打烊負擔

高雄第一科大創新設計工程系畢業生劉家瑜（左）、羅乙玲（中），設計一款「One-Hand Fold Table單手收納小吃攤桌」，減輕攤販打烊負擔。（高雄第一科大提供）

2017-12-13 17:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄第一科技大學創新設計工程系畢業生羅乙玲、劉家瑜，設計一款「One-Hand Fold Table單手收納小吃攤桌」，只要1秒就能單手收合小吃攤桌，大為減輕攤販收攤負擔，作品參加2017海峽工業設計大獎賽，在3368件作品中嶄露頭角，獲概念金獎及人民幣5萬元（約新台幣22萬元）獎金。

羅乙玲說，傳統小吃攤多使用金屬結構的摺疊桌，收合時必須使勁扳下桌腳折合器，攤販打烊時，體力已疲累不堪，摺疊餐桌相當辛苦。

羅乙玲和劉家瑜因此構思設計一款兼具收納餐具瓶罐功能的摺疊桌，以縮短收攤打烊時間，讓攤販早點回家休息，2人時常趁深夜攤販打烊前蹲點觀察，訪談業者的需求。

經過多次研究改良，2人設計出「One-Hand Fold Table單手收納小吃攤桌」，隱藏式的餐具收納空間，只要一個動作，就能取得餐具、調味罐，而攤販也只需1秒的時間，即可輕鬆收合小吃攤桌，省時又省力。

指導教師宋毅仁十分肯定同學的優秀表現，他說，2017海峽工業設計大獎賽競爭激烈，賽程從徵件到評比為時4個多月，「One-Hand Fold Table單手收納小吃攤桌」能從上千件作品中脫穎而出，實屬難能可貴，特別是10件金獎作品，只有2件是學生參賽，其它8件都是業界產品。

另外，該系楊子軒與陳威翰也以「女性DIY輪胎更換工具組」拿下優秀獎。

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