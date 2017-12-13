靈感不設限！ 學生畢業展創意 生活更有趣

2017-12-13 17:59

［記者洪美秀／新竹報導］不用的塑膠杯和湯匙能設計成燈罩、輪胎也可成為桌椅裝飾，新竹市光復中學設計群學生今天展現畢業成果展，包括室內設計、廣告設計及多媒體影像處理學程的學生，都發揮3年所學，透過手動及設計，變成品牌，多元的設計元素，結合產品包裝，讓人耳目一新。

光復中學設計學群今年以「不設限」為主題，展出26組作品，有學生以環保廢棄物做發揮，利用要丟掉的塑膠杯及湯匙設計成燈組，廢棄物透過巧思設計竟成「自創」品牌，還有學生把輪胎綑上麻繩，轉眼變成獨特的椅子，學生從生活出發，除把廢棄物變創意，也讓生活更具巧思。

此外，有學生也與商品結合，像把最近新竹市很夯的「水潤餅」，設計成「聘餅」，取其平安餅意涵，且設計外觀包裝，讓傳統商品有新意，發揮文創精神。

還有學生設計不同顏色的香水瓶，或為麵包店設計提袋、餐盒等，除讓食物、商品有視覺上的新鮮感，也讓商品更具買氣，學生們透過畢業展，發揮商品的特性，更進行職業探索，不少學生都說，未來想從事商品或包裝設計，更想要自創品牌，讓設計把生活變得更美好。

另外，多媒體群學生則以微電影或電玩遊戲為主題，學生成為電競遊戲的主角及設計者，除了電競遊戲，也開發學習遊戲軟體，產品多樣，展現多媒體學習成果，學生的畢業成果展即日起到25日，在光復中學展出。