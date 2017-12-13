釣魚台值9.3億元 比龜山島1.46億還值錢

釣魚台列嶼共有390多萬平方公尺，土地公告現值每坪約793元，總計共約9.3億元。。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-13 17:50

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣地價評議委員會今天召開，除了公布公告地價以外，也公布107年土地現值，羅東夜市內的「手機瘋」地段，公告現值每坪約149萬元，蟬聯宜蘭縣地王已經13年。

總價1.46億 龜山島還比釣魚台列嶼「便宜」

宜蘭縣政府地政處說，龜山島公告現值每坪約958元，屬於特定目的事業用地，共50萬5946平方公尺，公告現值每坪約958元，總價約1.46億元，釣魚台列嶼共有390多萬平方公尺，公告現值每坪約793元，總計共約9.3億元。

宜蘭地王 羅東夜市「手機瘋」地段蟬聯13年

宜蘭縣全縣土地共劃分成6217個地價區段，最高地價區段位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側第107號地價區段，公告土地現值每坪約130萬5000多元，其中，羅東夜市店面「手機瘋」所處的興東路874地號，每坪149萬元，已經從民國94年蟬聯地王地段至今。

地政處指出，而宜蘭最低地價區段則分布在大同鄉蘭陽溪右側土場段等林班地、南澳鄉鹿山段等林班地及蘇澳鎮武荖坑以南至東澳以北之林班地，公告土地現值評定為每坪約364元。