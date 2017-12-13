「花媽」視察大氣球遊行整備 加碼1顆神秘嘉賓

花媽人偶今視察大氣球整備情況。（記者王榮祥攝）

2017-12-13 17:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼昨天前往三信家商探班後，花媽人偶今天又跑到時代大道大氣球遊行路段，視察大氣球充氣過程與舞台搭設情況﹔高市新聞局同時賣了個關子，透露除25顆大氣球外，當天會加碼1顆大氣球當神秘嘉賓﹗

OPEN!大氣球遊行將邁入第12屆，今年為迎接狗年來到，首度推出徵集2018隻毛小孩與25顆大氣球一起遊行，並將策劃千人表演節目。

高市新聞局昨陪同花媽人偶，前往為遊行加緊練習的三信家商為樂旗隊打氣，局長張家興與副局長蔡秀玉今天又跟著花媽人偶，跑到夢時代現場視察大氣球充氣過程，及演唱會舞台搭設狀況。

新聞局長張家興當場透露，遊行當天有特別加碼，會有一以神秘嘉賓角色登場的大氣球，屆時一定引起眾人矚目，但張家興口風很緊，強調想知道答案，週六到時代大道就會知道。

張家興說明，這次共匯集25顆卡通造型大氣球，除OPEN!家族全員到齊，還有網路插畫明星馬來貘、爽爽貓、奧樂雞，手機APP貼圖發燒星小小浣熊，及雪鈴兔波波、麥香火箭、HELLO KITTY、My Melody、蛋黃哥、小熊學校傑琪、卡娜赫拉的小動物、海綿寶寶、庫樂貓、雪樂貓、拉拉熊、史努比、大同寶寶等。

遊行結束後，會有12顆大氣球於時代大道上夜間展示，歡迎民眾遊行後拍照、打卡留念。

張家興也建議民眾，大遊行當天為避免塞車、停車困擾，可運用大眾運輸工具前往現場，尤其是全時段免費的輕軌與公車。