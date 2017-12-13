支持「老人共食」、「友善耕作」 買米伴老

支持「老人共食」，認捐友善土地耕作的「尚水米」。（記者顏宏駿攝）

2017-12-13 17:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉大庄村開辦老人食堂做出口碑，每天共食的人數不斷飆升和社區服務的深度擴展，以致入不敷出，社區找上「尚水農產公司」，希望以「捐米伴老」的方式解決窘境，這不僅肯定社區老人共食，也支持農民的友善耕作。

溪州鄉大庄村首創不靠政府補助，由社區自發共食，超過八十歲者免費用餐，80歲以下每一餐費用40元左右，去年7月上路，成為各方學習的標的，近來更加入「老人送餐」服務，由志工送餐至行動不便的長輩家，成為社區關懷的典範。

村長陳元振說，因為鄉村人口老化，政府不斷強化社區化照顧，從共餐中，他們發現很多個案，繼續展開社區關懷志工做訪視、餐飲服務、健康衛教...等等服務。

社區協會理事長陳振家說，為了照顧長輩的均衡營養，餐食費用高，理事長陳振家表示，食堂還是一直入不敷出。

溪州尚水農產公司專案經理陳慈慧說，友善耕作的稻米和老化社區的「社會照顧」可以相結合，希望以認捐「尚水白米」的方式募集社會愛心，一方面讓友善耕作的觀念深化，也讓社會照顧成為年青人返鄉的後盾。

她說，很多年青人為了照顧年邁的父母返鄉種田，如果「溪州尚水」能給年輕人有力的靠山，這可以吸引更多年輕人安心返鄉，「買米助老」也等於支持在地農產和友善耕作的觀念。