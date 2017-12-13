台南無人機示範空中噴藥 農民觀望

現場展示日製、台製無人機。（記者楊金城攝）

2017-12-13 17:14

〔記者楊金城／台南報導〕推展科技農業，用無人機也可以空中噴藥、施肥，節省人工，不過，因考量成本和憂慮農噴成效，不少農民抱持觀望。

為改善農村人口老化及季節性缺工，台南市農業局及工業技術研究院今天在六甲區，舉辦無人機農藥噴灑技術示範，邀請日本及國內無人機廠商，示範空中農噴、空中施肥的經驗，做為國內未來推動新農業政策的參考指標。

許多農民好奇跑來觀看很炫的無人機農噴示範，種稻2甲地的農民林聖傑、康永福說，無人機農噴、施肥可省人工，但1架無人機動輙5、60萬到上百萬元，農民負擔不起，並質疑說，「在空中噴藥甘有效果？有些藥劑噴灑需到根部才有用。」

目前農民雇用人工農噴，1分地的工資在220元到300元間，種稻10甲的農民蔡昇宏買了1輛180萬元的日本製自走式噴霧機效率很好，比無人機好用，不用擔心無人機操作、摔機、維護。

無人機業者、經緯航太科技董事長羅正方說，目前無人機運用在環境、國土、防災、監測、繪圖、農業經營、農田測繪等相當廣泛，但受限民用航空法第44條規定，「航空器飛航中，不得投擲任何物件」。但法令另有規定，「或為飛航安全，或為救助任務，而須投擲時，不在此限。」農業應用在投擲肥料及防治藥劑，目前仍無制定農業無人機法令。

但羅正方也說，行政院現已將無人機管理條例送到立法院審查，並研擬無人載具創新條例，對操作員考照、無人機維修認證、申請飛行空域將訂下規範，未來無人機在農業運用可像現在提供農噴收費的商業服務，農民不必購機也不必考照。

台南市議長賴美惠和農業局主秘吳威達說，傳統農業經營管理未來加入自動化、智能化的科技農業，是發展趨勢，可改善生產效率及缺工，值得關心未來發展和運用。

工研院表示，工研院未來可配合政策需要，建立無人機操作員培訓機制，並參照歐日等國無人機農業應用經驗，開發新的商業應用模式以協助農民。

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