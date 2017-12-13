她81歲才開始學畫 6年後回母校開畫展

今年87歲的林和珍，81歲才開始學畫，在畫紙上妝點自己的生命色彩。（記者邱芷柔攝）

2017-12-13 17:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年87歲的林和珍，81歲才開始學畫，從素描學到水彩，在畫紙上妝點自己的生命色彩，不藏私的她還在社區關懷據點教課，因此獲得教育部第3屆樂齡教育奉獻獎表揚，屏東竹田國小在109週年校慶前夕，以「初心不老」為題，邀林和珍開辦畫展，讓學生們知道學習永遠不嫌晚，只要願意就能歡喜收割。

林和珍說，80歲的時候，她的先生先走了一步，當時她相當難過，還曾有「不如我也跟著他去世好了」的念頭，後來她想到自己從來沒有學過畫畫，這輩子沒有上過素描課、水彩課，所以就報名了繪畫課程，當時「我是我們班上最老的學生！」為了要學畫，每天從竹田自己騎車到屏東市上課，後來老師還特別來到家裡指導她，甚至鼓勵她開畫展，讓她越畫越有成就感，也越畫越開心。

「初心不老」展覽還找來長期推動樂齡學習工作的林美淳，65歲的林美淳3年前報名社大課程，投入攝影學習，開始記錄身邊故事，擅長捕捉溫暖畫面的林美淳，常在網路上分享作品，擁有大批粉絲。

竹田國小校長謝俊明說，週六學校將舉辦109週年校慶，特別找來住在竹田的林和珍、林美淳，透過在地典範的聯合展覽，讓孩子、老師、社區認識終身學習者，並知道只要願意付出，就能有豐碩的成果。