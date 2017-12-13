此生必遊10大清單 台灣人最想看極光

看極光被國人列為此生必遊的十大景點。（業者提供）

2017-12-13 17:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕訂房平台Hotels.com今天針對台灣民眾，公布「夢想清單大搜查」，超過一半以上台灣人都表示自己有環遊世界的夢想，被認為此生必去的夢想景點，第一名是「看極光」，其次則是「搭直昇機穿越美國大峽谷」和「造訪尼加拉瓜大瀑布」，以及「到大堡礁潛水」，顯示自然美景對國人的吸引力。

新的一年即將到來，不少民眾都開始籌畫新的旅遊計畫，根據Hotels.com調查，逾半數的台灣人都有環遊世界的夢想，造訪世界各地的名勝奇景。其中，「看極光」以57%的比例脫穎而出，成為國人公認此生必遊的夢想；調查更是驚喜發現自然美景對國人的吸引力，清單的前5名有4項由自然美景包下，包含搭直昇機穿越美國大峽谷（38%），造訪尼加拉瓜大瀑布（34%），和到大堡礁潛水 （34%）。

國人對揭開古文明的神秘面紗以及鬼斧神工的世界遺產也非常有興趣，擠進前10名的還包含造訪馬丘比丘（26%）和走一遭中國長城（24%）；景點地標以朝聖自由女神像（34%）以及登上巴黎鐵塔（29%）最受國人青睞；也有23%的民眾表示想觀賞一場西區/百老匯演出。

另外，調查也細觀台灣旅客對旅宿類型的偏好，發現國人對「奢華飯店」與「主題式住宿」非常有興趣。超過5成的國人夢想入住世界上最具指標性的豪奢飯店杜拜帆船酒店；也有許多人希望能體驗主題式的奇幻住宿，像是城堡（40%）、水底飯店（38%）或是以冰砌成的旅館（34%）。