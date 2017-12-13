住宅基金補貼多出231合格戶 高市府自籌經費補助

2017-12-13 16:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市106年度住宅租金補貼原計畫補助9399戶，經審核後高達9630戶符合資格﹔為讓超額的231戶也能享有補助，高市府決定自籌經費全額補助，最快12月25日、全數合格戶就能領取租金補貼。

高市都發局表示，配合住宅法修正，政府今年首度放寬多項租金補貼承租戶資格限制，包含違建弱勢戶可申請1次、中低收入戶列入評點提高補貼機會；將房屋出租予租金補貼戶的所有權人也有免稅措施，包含房屋稅1.2%優惠及綜合所得稅每月1萬元免稅等。

經都發局審查，符合補助資格的承租戶有9630戶，超出原計畫核定231戶，為照護弱勢民眾居住需求，市府決定自籌經費讓合格戶都獲補助，在高雄安心住、過好年。

都發局近年來提供多項創新、快速且貼心的住宅補貼申辦措施，均廣受好評，連續3年率先全國發放住宅租金補貼，要讓民眾切實感受政府溫暖貼心及高效率的公共服務。

都發局也再次提醒，如果租金補貼戶申請時或補貼期間檢附的租約已約滿或中斷，務必在2個月內、向都發局補正新租約，才能順利核撥補貼款，以免逾期未補件被取消資格。

租金補貼款核撥進度可利用收件編號及身分證字號到「高雄住宅補貼網」查詢，或撥打服務專線（07-3368333轉2649~2651）由專人為您服務。