閣揆提示地方7項重點 高市多管齊下改善空污

2017-12-13 16:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院長賴清德邀集中南部縣市長，共同研商空污解決方案，請各縣市配合7項重點，高雄市環保局表示，全力配合中央空污改善政策，強調高市已訂定全國最嚴格的地方加嚴標準，並加強高污染車輛稽查及汰換，嚴格稽查管制污染排放，空品不良啟動即時應變機制，協調主要工廠降載及減量等，多管齊下改善空污。

環保局為管制燃燒設備及餐飲業排放問題，透過棒子與蘿蔔的雙管齊下方式，要求燃燒設備的廠商，比照天然氣排放標準的加嚴措施，已有14家廠商21條製程更換燃氣鍋爐，也訂定燃燒設備改用低污染性氣體燃料補助辦法，補助改用低污染氣體燃料及管線鋪設相關工程費用，自今年9月開辦至11月底，已有20件申請補助，足見促使廠商投資改善，更換燃料減少空氣污染排放。

此外，近年來餐飲攤商油煙及異味屢遭民眾陳情，環保局除訂定一定規模餐飲業空氣污染防制設施設置管理辦法，要求業者透過集排氣系統及空氣污染物去除設施的設置、操作、保養及維護等有效管理措施，也訂定餐飲攤商裝設處理設備補助辦法，補助餐飲攤商實際裝設防制設備。

至於燃燒紙錢是民間祭拜的傳統文化，高市透過紙錢集中燒化及完善的空污防制設備，同時兼顧尊重文化傳統與維護空氣品質，環保局統計自92年開始辦理紙錢集中燒化活動，收運紙錢數量由92年的28公噸逐年增加，106年達956公噸，也推動「以功代金」做功德風氣，幫助弱勢作愛心，與行政院倡導少香、少金、少炮作法完全一致。

另為因應逸散揚塵污染，除加強營建工地及堆置場稽查外，空品不良季節針對全市前50大營建工地，建立通報應變機制，增加工地內堆置物料、車行路徑灑水及清洗頻率等管制措施，已促成87處營建工地認養鄰近道路，在空品不良期間，立即通報提高洗掃頻率至2至3小時洗掃一次，列管高屏溪沿岸5家砂石場，要求覆蓋避免逸散。

環保局並與第七河川局共同防制，每年針對里港大橋到里嶺大橋，進行揚塵防制工法，改善高屏溪裸露地40公頃，其中10公頃種植狼尾草綠化、30公頃鋪設稻草蓆覆蓋，針對高屏溪沿岸台廿九線及水防道路進行道路洗街近8千公里；另與中南部其他縣市相比，高雄稻草露天燃燒問題相對輕微，環保局以宣導代替稽查，103年迄今每年皆辦理宣導說明會，勸導農民不要用燃燒方式處理農業廢棄物。

另為鼓勵民眾汰換老舊高污染的車輛，環保局今年截至11月止，補助汰換車輛的總經費累積達4億655萬元，其中柴油車汰舊補助金額高達2億3845萬元、機車汰舊高達1億6810萬元，使得高雄市今年11月止已淘汰二行程機車6萬8633輛、一期及二期柴油車1417輛，高居全國第一。

環保局蔡孟裕局長指出，高市面對各種空氣污染成因，早已推動多管齊下策略，與行政院空污改善政策理念相符、做法一致，並推出固定源、移動源等多種可減少空氣污染管制方法。