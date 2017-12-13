大台中車站計畫 交通部長允諾補助12億

2017-12-13 16:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中火車站高架化後，進出動線及周邊設施有待加強，立委黃國書今天邀請交通部長賀陳旦、台中市副市長林陵三等會勘協調，爭取大台中車站計畫經費12億元，打造轉運中心、立體停車場及空橋系統，以改善火車站停車等問題，賀陳旦允諾全力協助；另外綠空鐵道軸線計畫（北道）及自行車道，經費6億元，營建署也允諾幫忙，未來將翻轉舊城區。

台中市都發局簡報指出，台中大車站計畫將在火車站前興建地上兩層、地下兩層的立體停車場，以提供500 個汽車停車位及300個機車停車位，並打造轉運中心、空橋及綠空鐵道與自行車道，未來民眾從停車場即可到火車站月台，並可透過空橋等銜接綠川水岸廊道、台糖生態園區等。

黃國書表示，台中火車站前廣大腹地原本為市區公車的停靠和轉乘地點，但鐵路高架化之後，卻面臨轉運腹地不足的問題，儘快興建立體停車場及轉運中心才可改善台中火車站發展瓶頸；交通部長賀陳旦同意補助12億元建設經費，也會盡速和台中市政府協調，讓工程順利進行。

針對被指定為國定古蹟的台中舊火車站，黃國書建議鐵路局成立台中鐵道文化園區前，應提前考思明確的展覽主軸，積極利用舊軌道等停放火車，並爭取將20號倉庫中深具歷史意義的C10000型篷車保留在台中，以達成文資保存及發展區域觀光的目標；賀陳旦承諾將責成鐵路局，全力支持舊城區車站的整合和保存計畫。

市議員何敏誠則建議交通部將大台中車站計畫列入國家重要計畫，以整合各部會配合推動，盡快完成台中鐵路高架化沿線整合，提升台中火車站附近文化、歷史和觀光的魅力；江肇國議員則表示，台中火車站高架化後是台中市舊城發展的新紀元，除周邊開發如何整合等問題，並為文資請命，希望將倉庫群及三代遺構等納入規劃；台中市副市長林陵三表示，針對火車站三代遺構，市府與鐵路局已達成共識，將原地保留。

另屬於大車站計畫中的「綠空鐵道軸線計畫（北道）及自行車道規劃」，經費約6億元，市府爭取營建署補助；營建署官員也當場允諾會協助爭取。