交通部長視察台鐵舊山線 盼110年全線復駛

交通部長賀陳旦會勘台鐵泰安舊車站。（記者張軒哲攝）

2017-12-13 16:40

〔記者張軒哲／台中報導〕為帶動后里地區整體觀光發展，台中市政府提出「舊山線復駛計畫」，全長15.9公里，朝鐵道復駛、鐵馬先行方向推動，交通部長賀陳旦13日視察時表示，舊山線計畫良好，也符合花博訴求，交通部完全支持；立委洪慈庸指出，盼近程的推動加速，在110年真正促成舊山線復駛。另外，賀陳旦也前往后里火車站視察興建中的后里東站與西站美化進度，並聽取包括潭子火車站高架橋下停車場計畫、台中花博電動公車補助計畫等議題簡報。

立法院交通委員會今日到台中市視察，台中市長林佳龍在副市長林陵三陪同下出席，除了洪慈庸，市議員翁美春與陳本添等人也到場關心。林佳龍表示，舊山線跨越許多世界級的文化觀光亮點，市府整體規劃推動舊山線復駛，鐵道觀光要以文化與生態作為重點。

洪慈庸表示，舊山線的復駛，除了后里與泰安兩個車站外，也會結合南苗栗三義與勝興車站，希望車站從苗栗一直到台中，再用台鐵接駁到彰化二水與南投集集，成為串連的觀光鐵道。眾人隨後搭電動公車前往后里火車站，但簡報過程一度有民眾高聲發表意見，抱怨后里車站交通問題。

洪慈庸表示，明年台中將迎接花博，可能會對后里當地的交通造成潛在影響，所以未來遊客能搭乘台鐵到后里，在后里火車站下車後，在各個園區可以搭乘電動接駁公車移動，站體美化也能讓外地來的遊客有好的印象。

交通局副局長馮輝昇指出，市府規劃以鐵路為主，公車接駁為輔疏運方式，其中三條園區間之接駁路線特別規劃56台電動公車行駛接駁任務。

洪慈庸指出，針對后里火車站外觀，中央已補助1.6億元新建后里東站，目前后里西站交通動線不佳，門面亦相當需要加強並美化。

賀陳旦說，花博活動規劃以低污染的綠色大眾運輸工具來接駁，配合將來的智慧型運輸及停車場資訊，交通部支持並會配合市府來做好相關計畫。另外，為因應鐵路高架化，中市府前瞻建設提出「台中市鐵路高架橋下停車場興建計畫」，包含潭子車站高架橋下停車空間利用，未來規劃停車空間，將可活化有限平面空間。