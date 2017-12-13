好市多、屈臣氏瑜珈墊 2件甲醯胺含量超標

市府消保官抽檢市售瑜珈墊。（圖由法制局提供）

2017-12-13 16:38

〔記者張菁雅／台中報導〕瑜伽已成為國人普遍運動，台中市政府消保官日前抽檢市售10件瑜伽墊，結果有2件甲醯胺含量超過國家標準對於「拼接塑膠地墊」的安全要求，消保官除通知業者立即下架並辦理退貨回收外，也將建議經濟部訂定瑜伽墊的安全標準及納入應施檢驗商品品目，以保護消費者健康。

法制局長吳梓生表示，國內現行法規僅對「拼接塑膠地墊」訂定國家標準的安全要求，並將有圖案、數字、文字的「兒童用塑膠彩色地墊」，納入商品檢驗法「應施檢驗玩具商品」加以管理，至於常以軟質發泡塑膠材質製造的瑜伽墊，因多為素面，且非屬拼接式，被排除於檢驗商品外，又無國家標準可直接適用，成為消費者健康保護的漏洞。

主任消保官康馨壬也表示，瑜伽墊是否含對人體有害物質，現在全靠業者自律，因此，市府消保官今年11月於台中市各實體賣場及網路商店隨機購買10件瑜伽墊，並參照國家標準CNS15493「拼接塑膠地墊」的安全標準，針對甲醛釋出量、重金屬、塑化劑及甲醯胺含量進行檢驗，結果發現好市多販售的CELLYOGA瑜伽墊（8mm厚度、TPE材質）及屈臣氏網路商店販售的JHT瑜伽墊（10mm加厚款、NBR材質），甲醯胺含量分別為458ppm及500ppm，均超過國家標準200ppm。

康馨壬指出，甲醯胺屬於毒性物質，雖然不會有累積性，可藉由尿液排出，但與皮膚接觸或不慎吸入、吞入，可能影響中樞神經及生殖系統，為保障消費者健康，已請業者將這2款商品立即下架。另外，有3件瑜伽墊違反商品標示法，已要求限期改善或移由業者所在地方政府處理。

她同時表示，這次採樣檢測的CELLYOGA瑜伽墊為今年8月份製造，僅於好市多販售，後續業者再次將11月份製造的該樣式瑜伽墊送檢驗，已符合CNS15493國家標準，業者承諾未來將於外包裝上記載符合CNS15493標準，供消費者購買時辨識，如消費者仍有疑慮可備妥商品及相關購買憑證，至好市多辦理退貨。

JHT瑜伽墊多於網路賣場銷售，消費者可備妥商品及購買憑證，明年3月12日前致電JHT杰西科技客服專線（02）2765-1756，辦理退貨事宜。