預防失能課程好好玩 75歲翁：我不再當宅男！

台北榮總桃園分院開辦各類型課程，讓長者們跳健康操活動筋骨。（記者陳昀攝）

2017-12-13 16:27

［記者陳昀／桃園報導］配合長照2.0，台北榮民總醫院桃園分院今年首度開辦為期12週的預防及延緩失能課程，投入20名專業醫事人員服務24位長者，今天發表成果時擔任「班長」的75歲江弘敬分享說，他在課程中學會正確的刷牙法，來和其他長輩互動、遊戲也結交朋友，不像之前整天待在家當「宅男」。

台北榮總桃園分院院長王德芳指出，課程對象有13位衰弱老人、1位中度失能及10位健康及亞健康長者，年齡都超過65歲，還貼心提供接送服務，院內的復健科、職能治療師、護理師、營養師等都投入團隊計畫。

台北榮總桃園分院職能值療師邱文粲指出，課程分為肌力訓練、認知促進、社會參與、營養膳食、口腔保健、生活功能重建6大面向，經量表評比發現超過6成長者各面向能力都顯著進步。

她分享說，一名86歲中度失能長者結束課程後，變得願意主動與家人交談、可持續步行16分鐘、體重減輕情形減緩、健忘傾向降低，也比較不容易疲累。

江弘敬說，自己從教職退休後幾乎都待在家上網當「宅男」，因為自認應該自立自強，不造成兒女負擔，因此主動報名課程，也改變錯誤的生活習慣，像是刷牙方式等，也因上課結交很多朋友，生活變得充實。