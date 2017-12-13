台灣虎航再開新航線 插旗旭川「最北日本航點」

台灣虎航繼11月開賣第10個日本航點小松後，今（13）日再宣布，將於週五（15）於官網開賣第11個日本航點：北海道旭川。（記者姚介修攝）

2017-12-13 16:27

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣虎航繼11月開賣第10個日本航點小松後，今（13）日再宣佈，將於週五（15）於官網開賣第11個日本航點：北海道旭川，待開航之後，該航線也將成為台灣虎航最北的日本航線。

旭川位於日本北海道的正中，在北海道是僅次於札幌的第二大城市，除了壯麗的大雪山座落於其中，旭川也以旭山動物園及旭川拉麵聞名，吸引海內外遊客造訪。旅客也可藉由地利之便，造訪美瑛町、富良野等地區，或一路向北造訪士別、名寄、稚內等地區。

旭川航線初期每週營運二班，分別是週二、週六，去程航班編號IT238，上午6點15分自桃園機場起飛；回程航班編號IT239，中午12點10分自旭川機場起飛。

台灣虎航表示，現於日本有函館、仙台、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡及沖繩，共計9航點。待明年1月18日開航小松、3月27日開航旭川後，在日本共計有11航點，旅客可分別由桃園或高雄機場出發，台灣虎航往返台、日航線，將達15條。

另外，由全日空（ANA）旗下100％出資成立的香草航空，訂於14日台灣時間下午1點起，正式開賣2018年夏季航班機票。赴日旅遊熱潮持續蔓延，東京、沖繩、大阪是今年台灣人海外旅遊的前三大熱門城市，其便利的交通與多元樣貌，無疑是揪團出遊的不二之選。

香草航空表示，今年8月推出「Vanilla Air Point」會員服務，成功申請成為會員後，每消費30元可獲得1點，單次兌換最高可抵2000點、約值600元，還能享有會員專屬好處，提供旅客更快查詢航班動態與管理行程。

日本春夏旅遊重頭戲包括賞櫻花、泡溫泉、傳統祭典、花火大會、音樂節、啤酒花園等，香草航空指出，每天5班飛東京，針對難請假且預算有限的小資族群提供高CP值的清晨航班，同樣的天數有更豐富的行程；大阪、沖繩航線每日也有1班從台北出發，票價實惠。