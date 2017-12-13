日本高校生 學做台灣鳳梨酥

2017-12-13 16:17

［記者黃美珠／竹北報導］國立竹北高中今天用手做台灣鳳梨酥，邀請來訪的15名日本兵庫縣立豐岡高等學校學生一起手做DIY，讓他們可以帶回當做耶誕禮分送給親友。豐岡高校高一學生廣賴北斗說，他在日本雖沒吃過台灣鳳梨酥，但聽過這是台灣的名產。手作的現場充滿鳳梨的香甜氣味，讓人想流口水，而跟著台灣的高中生一起做，感覺很好玩。

竹北高中表示，他們是因為校內有烘焙教室，時值耶誕節將臨，所以安排這批日本高校生DIY台灣的鳳梨酥，讓他們可以每人帶回8粒當作伴手禮送給親友們品嚐。

湊巧，因為鳳梨屬於熱帶水果，在日本少見，所以帶著好奇，豐岡高校這次的海外教育旅行，昨天也特別安排這群日本高校師生到台灣的賣場去採買鳳梨、和鳳梨酥，所以昨天抵達竹北高中一發現校方安排他們手做鳳梨酥時，大家都顯得很驚喜。

1個可愛的「櫻花妹」還全程攝、錄下整個解說過程。另2個日本高校女生像是生怕做錯，跟著一旁國立竹北高中的「seafood」按部就班的慢慢學習。

廣瀨北斗等幾個男同學們也興致勃勃，指導老師林晉維一宣布洗手、開始動作，他甚至比其他同學還要積極參與，讓人印象深刻。

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