台灣觀光市場「質變」 中客占比降至2成5

今年第1千萬名旅客在桃園機場誕生，旅客來自新加坡。（資料照，記者姚介修攝）

2017-12-13 16:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣昨日達標1000萬觀光客，預估今年來台國際旅客可望與去年持平；其中，中客市場占比從40%降低至25%。交通部政務次長王國材今天表示，這是連續3年千萬觀光客中，來自各國觀光客組成比較合理的1年，從集中單一中國市場到多元市場，台灣觀光客組成正徹底「質變」，因此旅客數、停留天數、消費金額、重遊率，旅客滿意度都是必須重視提升的KPI。

去年台灣觀光市場逢重大轉變，中客市場萎縮，政府積極開發新南向市場，透過加強市場區隔與國際行銷、簽證放寬、增設據點、強化雙邊關係及爭取高消費力客群等作為，106年1至10月新南向18國旅客來台175.9萬人次，較105年同期成長31.8%，占比20%。

王國材指出，交通部觀光局、台灣觀光協會及縣市政府過去1年在國內外旅展賣力行銷，鎖定泰、星、馬、越、菲及雙印7國第一線城市的首都圈客源，邀請當地網紅社群行銷，帶動來台觀光熱潮；而泰國、汶萊旅客來台觀光免簽延長試辦，菲律賓旅客自今年11月起免簽，觀宏專案改發電子簽證，也提升新南向旅客來台觀光意願。

此外，加碼新南向企業獎勵旅遊團體來台獎助措施，結合外交部、僑委會、外貿協會等向駐在國商會擴大推廣企業來台舉辦獎勵旅遊。截至今年10月，東南亞企業申請獎勵旅遊獎助達1萬7244人人次，較去年同期成長103.78%。王國材表示，現以佛教曼谷、穆斯林吉隆坡與英語新加坡為據點，後續將設立泰國據點、雙印（印尼、印度）據點，佈局新興市場。

王國材表示，交通部將責成觀光局，貫徹開拓多元市場、推動國民旅遊、協助產業轉型、推展智慧觀光、推廣體驗觀光5大策略，除旅客數外，停留天數、消費金額、重遊率，旅客滿意度更是必須提升的KPI。