醫病》開堆高機壓傷腳 老農罹糖尿病險截肢

王姓農民（左）有多年糖尿病史，左小腿受傷進行清創手術，重新植皮，免於截肢。（記者張軒哲攝）

2017-12-13 16:08

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名57歲的王姓農民有多年糖尿病史，今年8月初開著堆高機務農，不慎被方向盤打傷左腳，心想沒傷口就持續上工，因左小腿痠痛，就自行買藥布貼，但之後越來越痛，第4天就醫後。已變成蜂窩性組織炎，進行清創手術時，發現左小腿有多處出現壞死性筋膜炎的情況，重新植皮，免於截肢命運。

王姓農民有10多年糖尿病，長期施打胰島素，他在后里區種植草皮多年，他8月在農地開堆高車要將草皮堆放，在下車時忘記拉手煞車，堆高機因此「倒退嚕」，他爬上堆高機試圖拉起手煞車，卻因重心不穩，反被方向盤壓傷左腳，王男說，原以為沒事，自行貼藥布還到田裡工作，到了第4天左腿腫、發高燒，妻子趕緊帶他就醫，沒想到左腳差點要面臨截肢命運。

豐原醫院高壓氧中心主任陳明澤表示，因患者罹患糖尿病，誤以為是小傷口沒事，卻不知因長期血糖控制不良，導致末稍神經病變與血管病變，尤其是足部對於壓力及疼痛的感覺會較遲鈍。他以為沒有明顯外傷，卻不知已演變成蜂窩性組織炎，進行清創手術時，發現細菌感染速度非常快，左小腿有多處出現壞死性筋膜炎的情況。

王男進行清創手術、高壓氧治療、傷口負壓養肉機及抗生素等多重傷口整合性治療，將感染範圍停住不再擴散，接著慢慢進行治療，重新植皮，經過4個月治療康復，才免於截肢命運。

陳明澤表示，糖尿病患免疫力不佳，臨床上常發現，患者易因一個小傷口，變成蜂窩性組織炎而演變壞死性筋膜炎，輕者截肢、重者致命，有糖尿病的民眾，勿忽略身上任何小傷口，一有傷口有熱痛紅腫、發燒應立即就醫。