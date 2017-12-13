藥劑加照光癒傷更快！ 首屆未來科技展月底登場

成大化學系教授葉晨聖的團隊，開發出一個可以加速癒合小面積傷口的技術，在現場引起關注。（記者吳柏緯攝）

2017-12-13 16:13

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣科技界的盛事「2017未來科技展」將在年底登場，將有109個台灣學研團隊參展。今天上午搶先曝光多個參展團隊的研究成果。

科技部今宣布首屆未來科技展月底登場，科技部長陳良基指出，科技部每年補助1萬多件計畫，其中有不少計畫具有發展潛能，但可能礙於外在環境而無法被看見，因此希望透過這樣的展會，建置一個平台，為產學之間搭起橋樑。

這次展出的內容是從全國學研機構執行科技部計畫的眾多成果中，以評獎模式選出109件突破技術的前瞻科研成果，評選標準是「科學突破性、產業應用性」，盼為台灣科技產業找出未來10年的決勝關鍵。

今天上午有多件參展作品率先曝光，成大化學系教授葉晨聖的團隊，開發出一個可以加速癒合小面積傷口的技術，在現場引起關注。團隊成員之一，成大化學系博士後研究員李偉鵬指出，該項技術是將一滴硫化銅奈米藥劑滴在傷口上，再以近紅外光照射約5分鐘，透過奈米粒子與近紅外光發生化學反應形成的弱酸環境，加速傷口癒合。實驗結果發現，原本22天才能癒合傷口，經上述一次性治療，縮短為13天，預計最快3年內可商業化。

展會期間除了展出科研成果與拉近產學界的距離外，也安排了多個論壇帶領參觀者一同探討科技新浪潮，其中｢人文沙龍講座｣著重於探討數位典藏與數位人文領域，並邀請中研院院士王汎森、台師大教授柯皓仁與陽明大學教授郭文華等人座談。