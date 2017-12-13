國1銜接台中74線交流道工程 交部力拚111年提前完工

2017-12-13 16:07

〔記者歐素美／台中報導〕由立委張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪慈庸等催生的，國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，高速公路局原訂109年動工、113年完工，但因該工程影響台中市交通甚，4位立委要求加速期程，提前兩年完工；交通部長賀陳旦允諾將朝108年底發包、111年底完成的方向努力，以帶動地方繁榮。

國1增設銜接台74線系統交流道工程，總經費49.56億元，在張廖萬堅等爭取下，將由國道建設基金全數支應。高速公路局簡報指出，該計畫將於國道1號豐原交流道與大雅交流道之間的172K處，增設南出及北入兩支匝道，沿員寶庄圳，以高架橋式往南銜接台74線，全長約5公里，因保留及整合台74線既有北屯兩交流道，工程相當複雜，經費也從原來的37億元增加至49億多元。

張廖萬堅表示，對於國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，地方都非常期待，但中央最早說103年動工、108年完工，現在又延到109年才要動工、113年底完工，由於水湳經貿園區會展中心等預定110年完工，在現有交通流量上，未來將雪上加霜，因大雅交流道附近壅塞影響大台中進出太嚴重，希望期程能再提前。

黃國書、何欣純、洪慈庸也表示，該工程影響大雅、東區、南區及屯區等民眾交通，希望交通部長正式回應鄉親期待，解決交通瓶頸，提前完成前置作業，在108年底動工、111年底完工；台中市副市長林陵三也表示，市府會配合儘快於兩年內完成都計變更等作業；賀陳旦則允諾，將朝108年底發包、111年底完成的方向努力。

賀陳旦說，國道4號豐潭段工程需如期於110年完工，才不會影響國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，他並指出，全台像台中有完整的內環快速道路，用系統交流道銜接高速公路的城市很少，未來工程完工後，各方面的交通服務將有完全不一樣的局面，對地方繁榮將大有幫助。