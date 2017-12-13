堅持食品良心事業 成大授義美總經理高志明名譽博士

2017-12-13 15:53

［記者劉婉君／台南報導］國立成功大學今天授予義美食品總經理高志明名譽博士學位，肯定他對「食品是良心事業」的堅持，善盡企業社會責任。高志明發表感言時全程以台語致詞，「人生在世的時間很短，世界不屬於任何人，做人做事都要為下一代的發展著想。」

今天的授予儀式由成大校長蘇慧貞主持，高志明夫人詹智慧、女兒高上雯、兒子高宇慶、高仰賢等，均到場觀禮。蘇慧貞表示，嚴格管控產品品質的態度與理念，是企業永續核心價值的所在，高志明經營事業堅持良善，要求產品絕對安全，投入大量設備與研究，回應大眾對食品安全的期待；而教育也是良心事業，成大為社會培育高品質人才，希望學界、業界一起從良心做起，為台灣人民的安全幸福而努力。

高志明說，成功沒有師傅，沒有標準可遵循，經營要成功，需要各種專業、各年齡層一起打拚，成功必備的條件還包括小心，也就是細膩、客氣、有禮，謹慎、按照步驟而行。他承襲父親高騰鮫立下的兩個經營理念，「做餅是老實人的行業，良心的事業」以及「勤儉是家本，勤儉是國本，勤儉更是環保的根本」，對食品安全與衛生嚴格把關，從原料供應，進廠檢驗，到成品產出，都符合國際食品安全衛生標準，讓消費者吃得安心。他也堅持「越簡單．越安心」，經常呼籲政府及全民重視食品安全。